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Стал известен гонорар Тимура Родригеза за одно выступление

0:54
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущий и певец Тимур Родригез получает за каждое выступление от одного до трёх миллионов рублей. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов в беседе со "Страстями".

Тимур Родригез
Фото: vk.com by канал FAMETIME TV, PDM
Тимур Родригез

Он уточнил, что указанные расценки актуальны только для столицы.

Также известно, что гонорар Филиппа Киркорова на новогодние праздники достигает 10 миллионов рублей. Однако пока его график не сильно загружен. Артист готов выступить в костюме Деда Мороза, но просит добавить к гонорару ещё два миллиона рублей.

Недавно новая возлюбленная Тимура Родригеза, актриса Катя Кабак, призналась, что ушла от мужа ради шоумена. По её словам, 2024 год стал для неё годом трансформации.

Ранее Роман Костомаров высказал своё мнение об Ольге Бузовой.

Уточнения

Тиму́р Родри́гез (настоящее имя — Тиму́р Миха́йлович Кери́мов; род. 14 октября 1979, Пенза, СССР) — российский актёр, певец, теле- и радиоведущий, шоумен. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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