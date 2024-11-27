Роман Костомаров высказался об Ольге Бузовой после участия в ледовом шоу

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Фигурист Роман Костомаров с восхищением высказался о певице Ольге Бузовой, которая в 2020 году участвовала в телепроекте "Ледниковый период".

Фото: commons.wikimedia by Okras, CC BY-SA 4.0 Ольга Бузова

В беседе с Аллой Духовой спортсмен отметил, что артистка удивила его своей работоспособностью. По словам Костомарова, Бузова всегда стремится к своей цели, не отступая ни на шаг.

"Когда другие фигуристы уже изнемогают, она просто не уходит со льда, и всё", — сказал Костомаров, добавив, что Бузова тренировалась по 6-7 часов в день.

В "Ледниковом периоде" Ольга Бузова танцевала в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьёвым.

В 2023 году у Романа Костомарова возникли серьёзные проблемы со здоровьем. Он попал в больницу с подозрением на пневмонию, и за считанные дни у него развились осложнения. Из-за сепсиса и проблем с кровообращением врачам пришлось ампутировать конечности пациента.

Ранее актриса Оксана Акиньшина поделилась кадрами со своей повзрослевшей дочери.

Уточнения

Роман Сергеевич Костома́ров (род. 8 февраля 1977, Москва) — российский фигурист, выступавший в танцах на льду с Татьяной Навкой.



О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



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