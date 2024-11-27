Актриса Акиньшина показала повзрослевшую дочь, которую у неё отсудил бывший муж

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

В своём личном блоге актриса Оксана Акиньшина опубликовала видео, на котором запечатлена её повзрослевшая дочь Эмми.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Оксаны Акиньшиной в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM Оксана Акиньшина

В кадре актриса и её дочь занимаются совместным делом — разбирают косметику. Поклонники отметили, что Эмми унаследовала красоту как от матери, так и от отца — кинопродюсера Арчила Геловани. В ближайшее время ей исполнится восемь лет.

После развода родителей Эмми и Константин, дети Акиньшиной от Геловани, остались жить с отцом. Знакомые продюсера высказывали мнение, что актриса сосредоточилась на своей карьере, а не на воспитании детей. Также у Акиньшиной есть старший сын Филипп, который родился в браке с Дмитрием Литвиновым.

В последние годы ходят слухи о романе актрисы с режиссёром Данилой Козловским, с которым она познакомилась на съёмках фильма "Чернобыль". Однако ни актриса, ни режиссёр не подтверждают эту информацию.

Ранее актёр Станислав Бондаренко высказал своё восхищение Ольгой Бузовой.

Уточнения

Окса́на Серге́евна Аки́ньшина (род. 19 апреля 1987, Ленинград, СССР) — российская актриса кино и телевидения.



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