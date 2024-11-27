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Актёр Бондаренко похвалил Ольгу Бузову за совместную постельную сцену

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Станислав Бондаренко с теплотой отозвался о певице Ольге Бузовой, их совместной работе над клипами.

Станислав Бондаренко
Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, PDM
Станислав Бондаренко

В интервью Лауре Джугелии Станислав отметил, что постельная сцена в клипе на песню "Позови" стала лучшей в его карьере. По его мнению, видео было снято профессионально и красиво. Также актёр принимал участие в клипе на композицию "Верни".

Станислав восхищается трудолюбием Ольги Бузовой.

"Я сказал Оле: "Вот, Оль, твоё поведение — это не может быть поведением глупой женщины. Ну никак не может! Ты такая молодец! Как бы к тебе ни относились, всё равно молодец", — поделился актёр.

Ольга Бузова прославилась благодаря проекту "Дом-2". В настоящее время она сосредоточилась на развитии сольной карьеры певицы.

Ранее стало известно, что сын певицы Жанны Фриске дебютировал в кино.

Уточнения

Станисла́в Генна́дьевич Бондаре́нко (род. 2 июля 1985, Днепрорудное, Васильевский район, Запорожская область, Украинская ССР) — российский актёр театра и кино.
 

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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