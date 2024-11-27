Сын Жанны Фриске дебютировал в кино

Сын певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева, Платон, появился во втором сезоне сериала "Плакса", как сообщили в пресс-службе телеканала СТС.

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11-летний мальчик сыграет самого себя в роли своего персонажа. По сюжету, его герой примет участие в музыкальном конкурсе, который будет вести Дмитрий Шепелев. Также в сериале появится главная героиня Маша, которую сыграла дочь певца Сергея Жукова.

Кроме того, в сериале можно будет увидеть таких артистов, как Агата Муцениеце, Баста, Ваня Дмитриенко и группу "Три дня дождя".

Напомним, что певица Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года от рака головного мозга. О своей болезни она узнала спустя несколько месяцев после рождения сына.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала о болезни своей дочери.

Уточнения

Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, телеведущая и киноактриса. Лауреат фестиваля «Песня года».





Дми́трий Андре́евич Ше́пелев (бел Дзмітрый Андрэевіч Шэпелеў: род. 25 января 1983, Минск) — российский и белорусский теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, продюсер, писатель-биографист.



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