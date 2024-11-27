Лера Кудрявцева сообщила о болезни шестилетней дочери

В своём Telegram-канале телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что её шестилетняя дочь Маша заболела ветрянкой.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Леры Кудрявцевой в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM Лера Кудрявцева

В сообщении она упомянула, что ласково называет свою наследницу рысью.

Лера Кудрявцева воспитывает дочь Марию от хоккеиста Игоря Макарова, с которым она вступила в брак в 2013 году. Девочка появилась на свет в 2018 году, и, по словам телеведущей, это стало возможным только благодаря ЭКО. Она признавалась, что забеременела лишь с третьей попытки.

В начале 2024 года Лера Кудрявцева рассказала, что ушла от мужа из-за его зависимости от алкоголя. Однако позже она дала понять, что не намерена разводиться с ним, а лишь хочет преподать ему урок. Весной спортсмен отправился на лечение в реабилитационный центр. Свой день рождения телеведущая уже отмечала в компании своего возлюбленного.

Ранее Ксения Бородина поделилась своим мнением о возможном переезде из России.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.