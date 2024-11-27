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Лера Кудрявцева сообщила о болезни шестилетней дочери

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В своём Telegram-канале телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что её шестилетняя дочь Маша заболела ветрянкой.

Лера Кудрявцева
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Леры Кудрявцевой в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM
Лера Кудрявцева

В сообщении она упомянула, что ласково называет свою наследницу рысью.

Лера Кудрявцева воспитывает дочь Марию от хоккеиста Игоря Макарова, с которым она вступила в брак в 2013 году. Девочка появилась на свет в 2018 году, и, по словам телеведущей, это стало возможным только благодаря ЭКО. Она признавалась, что забеременела лишь с третьей попытки.

В начале 2024 года Лера Кудрявцева рассказала, что ушла от мужа из-за его зависимости от алкоголя. Однако позже она дала понять, что не намерена разводиться с ним, а лишь хочет преподать ему урок. Весной спортсмен отправился на лечение в реабилитационный центр. Свой день рождения телеведущая уже отмечала в компании своего возлюбленного.

Ранее Ксения Бородина поделилась своим мнением о возможном переезде из России.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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