Ксения Бородина заговорила о возможном переезде из России: ненавижу холод

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина поделилась своим мнением о том, что не планирует покидать Россию, поскольку её всё устраивает на родине.

Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain Ксения Бородина

В личном блоге она отметила, что получает достойную оплату за свою любимую работу. Единственное, что её огорчает, — это холодный климат, поскольку она предпочитает более тёплую погоду.

"В остальном же у нас всё хорошо. В России самые вкусные рестораны, лучшие театры, превосходное обслуживание в салонах красоты и так далее", — подчеркнула блогерша.

Ксения Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону, от двух разных мужчин. Первая дочь Маруся родилась в 2009 году от предпринимателя Юрия Будагова, с которым ведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м году предприниматель и ведущая официально расторгли свои отношения.

Сейчас Ксения Бородина встречается с блогером Николаем Сердюковым.

Ранее Тина Канделаки высказала своё мнение о закрытии Comedy Club.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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