Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Магнитная буря накроет Землю в ночь на 29 ноября
Учёные выяснили, что никотин и энергетики повышают риск преждевременного старения
Врач предупреждает: почему планка может быть не для всех
Сын Жанны Фриске дебютировал в кино
Учёные обнаружили новый способ измерения времени
Как в маленькой квартире сделать уютную детскую комнату
Мария Погребняк рассказала, зачем ей понадобились две пластические операции
Как сохранить фигуру в новогодние праздники? Советы фитнес-эксперта
Лера Кудрявцева сообщила о болезни шестилетней дочери

Ксения Бородина заговорила о возможном переезде из России: ненавижу холод

1:14
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина поделилась своим мнением о том, что не планирует покидать Россию, поскольку её всё устраивает на родине.

Ксения Бородина
Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain
Ксения Бородина

В личном блоге она отметила, что получает достойную оплату за свою любимую работу. Единственное, что её огорчает, — это холодный климат, поскольку она предпочитает более тёплую погоду.

"В остальном же у нас всё хорошо. В России самые вкусные рестораны, лучшие театры, превосходное обслуживание в салонах красоты и так далее", — подчеркнула блогерша.

Ксения Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону, от двух разных мужчин. Первая дочь Маруся родилась в 2009 году от предпринимателя Юрия Будагова, с которым ведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м году предприниматель и ведущая официально расторгли свои отношения.

Сейчас Ксения Бородина встречается с блогером Николаем Сердюковым.

Ранее Тина Канделаки высказала своё мнение о закрытии Comedy Club.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что нельзя сажать рядом с морковью
Садоводство, цветоводство
Что нельзя сажать рядом с морковью Аудио 
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко
Шоу-бизнес
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко Аудио 
Яна Кошкина опубликовала первое фото с мужем: что удивило поклонников
Российский шоу-бизнес
Яна Кошкина опубликовала первое фото с мужем: что удивило поклонников Аудио 
Популярное
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления

Сало — это не только вкусный и питательный продукт, но и настоящая находка для гурманов. Правильно засоленное сало может стать изюминкой любого застолья.

Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Что нельзя сажать рядом с морковью
Что нельзя сажать рядом с морковью
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Раздербанить западные замороженные активы. Силуанов заявил, что процесс пошёл Дмитрий Плотников США гарантируют Израилю мир с Ливаном. "Хезболла" потерпела имиждевое поражение Любовь Степушова Интересные развлечения и оригинальные достопримечательности ждут автотуристов в Серпухове, Можайске и Зеленограде Игорь Буккер
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Почему у соседа растет укроп, а у вас нет
Почему у соседа растет укроп, а у вас нет
Последние материалы
Какие собаки не подходят семьям с ребенком
3 лучших бюджетных автомобилей для молодой семьи
Отношения и стресс: почему они старят и как с этим бороться
Врач рассказала, почему зимой нельзя выходить из дома без головного убора
Стройная фигура после родов: подборка щадящих упражнений для молодых мамочек
Лариса Долина объяснила, почему не стала повышать цены на корпоративы
Почему не стоит добавлять масло в воду при варке макарон
Бывшая жена Родригеза высказалась об изменах шоумена
Валентина Талызина назвала Константина Богомолова похотливым режиссёром
55-летний Александр Стриженов составил завещание: на кого актёр переписал всё имущество
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.