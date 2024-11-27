Тина Канделаки заявила, что Comedy Club невозможно закрыть

Тина Канделаки, генеральный директор телеканала ТНТ, в беседе с ТАСС отметила, что проект Comedy Club невозможно закрыть, поскольку он стал неотъемлемой частью жизни россиян.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0 Тина Канделаки

По словам Канделаки, Comedy Club давно уже не просто программа или название, а сформировавшееся движение.

"Всё, что было в 2000-х, стало основой современной российской культуры. Всё то, что сегодня является массовой культурой в России, берёт своё начало в Comedy Club", — подчеркнула она.

Канделаки поделилась планами на будущее шоу. Она отметила, что передача станет более народной и безопасной. Креативный продюсер Гарик Харламов предложил делать из каждой программы настоящее событие, приглашая таких знаменитостей, как Евгений Петросян, Никита Кологривый и других.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров готов выступить в костюме Деда Мороза, но только за внушительную сумму.

Уточнения

Тинати́н Ги́виевна (Ти́на) Кандела́ки (груз. თინათინ (თინა) გივის ასული კანდელაკი; род. 10 ноября 1975, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель.



«Comedy Club» (произн. Ка́меди клаб) — юмористическое телешоу производства Comedy Club Production, выходящее на ТНТ с 23 апреля 2005 года.



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