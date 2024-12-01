Стилист рассказала, как выбрать уместный наряд на новогодний корпоратив

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стилист Селена Сафарова дала советы по выбору подходящего наряда на новогодний праздник в зависимости от места проведения корпоратива.

Фото: сommons.wikimedia.org by Parker Burchfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гардероб

Эксперт объяснила, что при выборе наряда следует учитывать, где будет проводиться праздник в честь Нового года.

Для офиса она советует выбрать нечто сдержанное, но стильное. Уместно, по словам стилиста, будет смотреться классическое платье или юбка с блузкой. Праздничности в образ может добавить с помощью яркого аксессуара.

Ранее певец Митя Фомин ответил на нападки стилиста Александра Рогова, который раскритиковал манеру артиста одеваться.

Для ресторана, по слова специалиста, можно позволить себе более смелый наряд: блузу с декольте, длинное платье или красивые брюки. При этом следует ориентироваться на уровень заведения.

"Если вы планируете провести новогоднюю ночь или корпоратив за городом, то в этом случае важна не только эстетика, но и комфорт. Если погода холодная, подберите что-то уютное. Пончо или свитер в сочетании с юбкой или джинсами может быть хорошим выбором", — цитирует слова Сафаровой "Вечерняя Москва"

Уточнения

Стилист стилистка — специалист в области создания стиля (имиджа) человека с помощью.



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