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Назван топ-5 песен в жанре шансон, которые знают все

1:06
Шоу-бизнес

Композитор, музыковед-текстолог Антон Висков прокомментировал феномен популярности русских песен в жанре шансон.

Мужчина играет на гитаре
Фото: Openverse by freestocks.org, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мужчина играет на гитаре

Составлен список 5 самых популярных композиций в жанре шансон, которые знают все. Десятку возглавляет хит Михаила Круга "Владимирский централ", далее следует песни "Таганка", "Мурка", "Гоп-стоп". Завершает пятёрку лидеров песня "На Дерибасовской открылася пивная".

Ранее сообщалось, что сын Михаила Круга почтил память отца в родной Твери.

Кроме того, люди хорошо знают композию Михаила Шуфутинского "Третье сентября"
Кабриолет, хит Любови Успенской "Кабриолет".

"На мой взгляд, российский шансон — это песни протеста, духовного сопротивления, борьбы за ценность человеческой личности, против лжи и фальши многих декларируемых в те годы утопических идей", — цитирует слова композитора "Вечерняя Москва".

Он отметил, что данные песни стали по-настоящему народными.

Уточнения

Шансо́н (фр. chanson — песня): французское название жанра куртуазной песни (сравните «канцона», «канцо», «кансьон» в романских языках — итал. canzone, кат. cançó, исп. cancion; дословно — «песня»)

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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