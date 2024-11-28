Театральный критик оценила идею продавать билеты на балет Щелкунчик через аукцион

Театральный и музыкальный критик Екатерина Кретова высказалась об инициативе пустить на аукционе продажу билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре.
Екатерина Кретова отметила, что ещё при предыдущий директоре Большого театра Владимире Урине обсуждалась баснословная цена билеты на "Щелкунчик", достать которые было почти невозможно.
В Мариинском театре, по словам критика, была грамотно выстроена продажа билетов, поэтому всегда можно было их приобрести
"Сейчас ряд экспериментов проводит Большой театр по покупке и продаже билетов. Это, прежде всего, то, что сейчас, конечно, обсуждается, — это продажа билетов по паспортам. Я сама уже была свидетелем того, как люди, приходящие в Большой театр, кроме билета должны предъявить паспорт. Причём если вдвоем, то два паспорта. И имена на билетах должны четко быть идентичны паспортным данным", — рассказала эксперт в беседе с Pravda. Ru.
Кретова отметила, что часто зрителям важна статусность посещения нашумевшего спектакля, чтобы сказать: "Мы побывали на "Щелкунчике".
"Есть страта социальная, которая способна покупать билеты и за 100 тысяч, и за 200, и за какие угодно деньги. Именно для этой страты, конечно, невероятно важно, что они побывают на этом спектакле", — объяснила специалист.
Театральный критик отметила, что Большой театр вместительный. Там есть ярусы "демократичные для демократической публики" по цене за билет 50-60 тысяч.
"С точки зрения прозрачности и честности, я считаю, это лучше, чем то, что мы имели, что было раньше", — выразила своё мнение эксперт.
Государственный академический Большой театр России (также — Большой театр России или просто Большой театр) — один из крупнейших и старейших в России и один из самых значительных в мире театров оперы и балета.
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