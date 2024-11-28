Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главное правило дачника: как улучшить почву перед зимними холодами
Продукты, которые работают как зубная щётка
Как правильно заменить моторное масло
Сладкое на диете: мифы и реальность для тех, кто хочет худеть
Ваш идеальный отдых начинается с выбора надёжного туроператора
Три косметических средства, которые должен иметь каждый
Почему гранатовый сок нельзя пить концентрированным
Как сделать так, чтобы ваш котик мурчал от удовольствия: секреты идеального ухода
Бумажные полотенца против сушилок: что выбрать для безопасности

Театральный критик оценила идею продавать билеты на балет Щелкунчик через аукцион

1:45
Шоу-бизнес

Театральный и музыкальный критик Екатерина Кретова высказалась об инициативе пустить на аукционе продажу билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре.

Театральная сцена
Фото: flickr.com by Brian, CC BY 2.0
Театральная сцена

Екатерина Кретова отметила, что ещё при предыдущий директоре Большого театра Владимире Урине обсуждалась баснословная цена билеты на "Щелкунчик", достать которые было почти невозможно.

В Мариинском театре, по словам критика, была грамотно выстроена продажа билетов, поэтому всегда можно было их приобрести

"Сейчас ряд экспериментов проводит Большой театр по покупке и продаже билетов. Это, прежде всего, то, что сейчас, конечно, обсуждается, — это продажа билетов по паспортам. Я сама уже была свидетелем того, как люди, приходящие в Большой театр, кроме билета должны предъявить паспорт. Причём если вдвоем, то два паспорта. И имена на билетах должны четко быть идентичны паспортным данным", — рассказала эксперт в беседе с Pravda. Ru.

Кретова отметила, что часто зрителям важна статусность посещения нашумевшего спектакля, чтобы сказать: "Мы побывали на "Щелкунчике".

"Есть страта социальная, которая способна покупать билеты и за 100 тысяч, и за 200, и за какие угодно деньги. Именно для этой страты, конечно, невероятно важно, что они побывают на этом спектакле", — объяснила специалист.

Театральный критик отметила, что Большой театр вместительный. Там есть ярусы "демократичные для демократической публики" по цене за билет 50-60 тысяч.

"С точки зрения прозрачности и честности, я считаю, это лучше, чем то, что мы имели, что было раньше", — выразила своё мнение эксперт.

Уточнения

Государственный академический Большой театр России (также — Большой театр России или просто Большой театр) — один из крупнейших и старейших в России и один из самых значительных в мире театров оперы и балета.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Новости спорта
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день Аудио 
Китай запускает односторонний безвизовый режим для 29 стран
Туризм
Китай запускает односторонний безвизовый режим для 29 стран Аудио 
Что нельзя сажать рядом с морковью
Садоводство, цветоводство
Что нельзя сажать рядом с морковью Аудио 
Популярное
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко

Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.

Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
София Ротару попыталась продать квартиру в Москве Николаю Баскову
Рацион питания помог динозаврам не просто выжить, но доминировать на суше Игорь Буккер Сводка с фронта: военные ВСУ исчезли в Торецке во время ротации, утренняя дискотека на Украине Дмитрий Плотников Разведка докладывает: США пытаются захватить Армению  Андрей Николаев
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Можно ли похудеть, выполняя планку
Кошка мнет лапками плед? Это значит больше, чем вы думаете
Кошка мнет лапками плед? Это значит больше, чем вы думаете
Последние материалы
Как правильно заменить моторное масло
Сладкое на диете: мифы и реальность для тех, кто хочет худеть
Ваш идеальный отдых начинается с выбора надёжного туроператора
Три косметических средства, которые должен иметь каждый
Почему гранатовый сок нельзя пить концентрированным
Как сделать так, чтобы ваш котик мурчал от удовольствия: секреты идеального ухода
Театральный критик оценила идею продавать билеты на балет Щелкунчик через аукцион
Бумажные полотенца против сушилок: что выбрать для безопасности
Лавров русской поговоркой ответил на вопрос об ударах ракетами ATACMS
Вырастите идеальные флоксы с этими проверенными советами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.