Театральный критик оценила идею продавать билеты на балет Щелкунчик через аукцион

1:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Театральный и музыкальный критик Екатерина Кретова высказалась об инициативе пустить на аукционе продажу билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре.

Фото: flickr.com by Brian, CC BY 2.0 Театральная сцена

Екатерина Кретова отметила, что ещё при предыдущий директоре Большого театра Владимире Урине обсуждалась баснословная цена билеты на "Щелкунчик", достать которые было почти невозможно.

В Мариинском театре, по словам критика, была грамотно выстроена продажа билетов, поэтому всегда можно было их приобрести

"Сейчас ряд экспериментов проводит Большой театр по покупке и продаже билетов. Это, прежде всего, то, что сейчас, конечно, обсуждается, — это продажа билетов по паспортам. Я сама уже была свидетелем того, как люди, приходящие в Большой театр, кроме билета должны предъявить паспорт. Причём если вдвоем, то два паспорта. И имена на билетах должны четко быть идентичны паспортным данным", — рассказала эксперт в беседе с Pravda. Ru.

Кретова отметила, что часто зрителям важна статусность посещения нашумевшего спектакля, чтобы сказать: "Мы побывали на "Щелкунчике".

"Есть страта социальная, которая способна покупать билеты и за 100 тысяч, и за 200, и за какие угодно деньги. Именно для этой страты, конечно, невероятно важно, что они побывают на этом спектакле", — объяснила специалист.

Театральный критик отметила, что Большой театр вместительный. Там есть ярусы "демократичные для демократической публики" по цене за билет 50-60 тысяч.

"С точки зрения прозрачности и честности, я считаю, это лучше, чем то, что мы имели, что было раньше", — выразила своё мнение эксперт.

Уточнения

Государственный академический Большой театр России (также — Большой театр России или просто Большой театр) — один из крупнейших и старейших в России и один из самых значительных в мире театров оперы и балета.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.