Обнимающегося с Валей Карнавал Артемия Лебедева сравнили с Лепсом

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дизайнер Артемий Лебедев заинтриговал публику фотографией в обнимку с 23-летней Валей Карнавал.

Фото: https://www.instagram.com/temalebedev by Инстаграм Артемия Лебедева is licensed under public doman Дизайнер Артемий Лебедев и блогер Валя Карнавал

Артемий Лебедев опубликовал в "Инстаграме"* фото с блогером Валей Карнавал. Они запечатлены у некого дерева.

"Скоро", — кратко подписал снимок Артемий.

Подписчики припомнили Лебедеву, что он любит лишь очень молодых женщин. 49-летний дизайнер пренебрежительно отзывается даже о своих ровесницах.

"Ей ещё не 100 лет. Отличный выбор"; "А вот и 11 ребёнок" "Скоро новогодний карнавал"; "Лебедев хочет стать Григорием Лепсом?" — писали фолловеры под постом Лебедева.

Ранее Артемий Лебедев заявил, что певица Глюкоза — самая сексуальная женщина в российском шоу-бизнесе, несмотря на то, что ей почти уже 100 лет.

Уточнения

Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975, Москва) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.





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