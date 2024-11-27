Обнимающегося с Валей Карнавал Артемия Лебедева сравнили с Лепсом

Дизайнер Артемий Лебедев заинтриговал публику фотографией в обнимку с 23-летней Валей Карнавал.
Артемий Лебедев опубликовал в "Инстаграме"* фото с блогером Валей Карнавал. Они запечатлены у некого дерева.
"Скоро", — кратко подписал снимок Артемий.
Подписчики припомнили Лебедеву, что он любит лишь очень молодых женщин. 49-летний дизайнер пренебрежительно отзывается даже о своих ровесницах.
"Ей ещё не 100 лет. Отличный выбор";
"А вот и 11 ребёнок"
"Скоро новогодний карнавал";
"Лебедев хочет стать Григорием Лепсом?" — писали фолловеры под постом Лебедева.
Ранее Артемий Лебедев заявил, что певица Глюкоза — самая сексуальная женщина в российском шоу-бизнесе, несмотря на то, что ей почти уже 100 лет.
Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975, Москва) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.
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