Отмечающая день рождения Екатерина Андреева показала, как выглядела в детстве

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Андреева, которой исполнилось 63 года, рассказала, каким ребёнком она была в детстве.

Фото: https://www.instagram.com/anilorak by ВК-аккаунт Екатерины Андреевой is licensed under public doman Телеведущая Екатерина Андреева

Екатерина Андреева отмечает своё 63-й день рождения. Она разместила в "Инстаграме"* фото, на котором она запечатлена маленькими ребёнком.

"Что выросло — то выросло. Но мой внутренний ребёнок по-прежнему такой же бесшабашный, щекастый, шустрый и скачет вприпрыжку, обожает все новое и подглядывает и приглядывает за мной", — написала диктор новостей под снимком.

Она обратила внимание на то, что стиль её в одежде почти не поменялся спустя много лет. Она носит похожие колготки и платья. Её любимая игрушка — пластмассовое ружьё, по словам Андреевой, припрятано на родительской даче.

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* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ди́ктор (лат dictor — «говорящий», производное от лат. dicere — «говорить») — человек, осуществляющий чтение информационных, политических, художественных, рекламных материалов у микрофона в прямом эфире и в магнитной записи.



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