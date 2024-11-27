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Отмечающая день рождения Екатерина Андреева показала, как выглядела в детстве

1:04
Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Андреева, которой исполнилось 63 года, рассказала, каким ребёнком она была в детстве.

Телеведущая Екатерина Андреева
Фото: https://www.instagram.com/anilorak by ВК-аккаунт Екатерины Андреевой is licensed under public doman
Телеведущая Екатерина Андреева

Екатерина Андреева отмечает своё 63-й день рождения. Она разместила в "Инстаграме"* фото, на котором она запечатлена маленькими ребёнком.

"Что выросло — то выросло. Но мой внутренний ребёнок по-прежнему такой же бесшабашный, щекастый, шустрый и скачет вприпрыжку, обожает все новое и подглядывает и приглядывает за мной", — написала диктор новостей под снимком.

Она обратила внимание на то, что стиль её в одежде почти не поменялся спустя много лет. Она носит похожие колготки и платья. Её любимая игрушка — пластмассовое ружьё, по словам Андреевой, припрятано на родительской даче.

Ранее певец Юрий Лоза показал, каким он был модным стилягой в молодости.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ди́ктор (лат  dictor — «говорящий», производное от лат. dicere — «говорить») — человек, осуществляющий чтение информационных, политических, художественных, рекламных материалов у микрофона в прямом эфире и в магнитной записи.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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