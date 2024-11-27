Дочь Ани Лорак пожаловалась на травлю из-за внешности

13-летняя наследница певицы Ани Лорак вспомнила, как её подвергали буллингу.
Дочь Ани Лорак София Налчаджиоглу стала красивой стройной девушкой, которой восхищаются в Сети. По словам подростка, так было не всегда.
Она показала своё детское фото. На снимке запечатлена смуглокожая девочка с косичками.
София не забыла, что раньше была объектом травли.
"А вы совсем забыли, как гнобили меня за внешность, национальность, вес, фамилию и вообще за то, что я есть?" — поделилась своей болью дочь Ани Лорак в социальных сетях.
София родилась от брака певицы с турецким бизнесменом. Лорак уличила мужа в неверности и в 2019 году расторгла с ним брак. Испанец Исаак Виджраку, с которым певица сейчас встречается, уже сделал звезде предложение руки и сердца.
А́ни Ло́рак (укр. Ані Лорак; настоящее имя — Кароли́на Миросла́вовна Куе́к (укр. Кароліна Мирославівна Куєк); род. 27 сентября 1978, Кицмань, Черновицкая область) — украинская эстрадная певица. В 2010-е годы достигла популярности в России.
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