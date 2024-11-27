Филипп Киркоров готов выступить в костюме Дед Мороза только за 12 млн рублей

Народный артист России Филипп Киркоров готов выступить на новогоднем корпоративе в костюме Деда Мороза, но только за 12 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Стоимость обычного частного выступления певца составляет 10 миллионов рублей, но за выход в костюме он требует надбавку в размере 2 миллионов. По информации авторов канала, в декабре и январе у музыканта ещё много свободных дат, так как его график не слишком загружен.
Согласно райдеру, Киркоров просит организаторов обеспечить ему службу безопасности на мероприятии и пригласить сотрудников правоохранительных органов. Также ему необходима гримёрка с зашторенными окнами. Из еды исполнителю достаточно шести банок Coca-Cola с сахаром и без, различных нарезок и прочего.
Ранее футболист Андрей Аршавин иронично высказался в адрес матери троих старших детей.
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий.
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