Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Парившийся в бане Прохор Шаляпин пожаловался на отсутствие загара и получил в подарок от женщины поездку на Мальдивы.

Фото: https://vk.com/shalyapin_official by ВК-аккаунт Прохора Шаляпина is licensed under public doman Певец Прохор Шаляпин

26 ноября Прохору Шаляпину исполнился 41 год. Артист отметил свой день рождения в компании светской львицы Лены Лениной.

Она от души попарила его в бане и заявила, что рассмотрела Прохора в мельчайших подробностях.

Выпускник "Фабрики звёзд" не растерялся и тут же обратил внимание Лениной на свою бледную кожу. Он заявил, что хотел бы отдохнуть на островах.

Бизнесвумен пообещала свозить его Мальдивы. Кроме того, она подарила Прохору некие камни, запланировав инкрустировать их в колечко.

Шаляпин отметил, что женщины любят его за юмористическую составляющую.

Ранее сообщалось, что Прохор Шаляпин с новой возлюбленной выбрали урну для праха.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6».



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