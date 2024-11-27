Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане

Парившийся в бане Прохор Шаляпин пожаловался на отсутствие загара и получил в подарок от женщины поездку на Мальдивы.
26 ноября Прохору Шаляпину исполнился 41 год. Артист отметил свой день рождения в компании светской львицы Лены Лениной.
Она от души попарила его в бане и заявила, что рассмотрела Прохора в мельчайших подробностях.
Выпускник "Фабрики звёзд" не растерялся и тут же обратил внимание Лениной на свою бледную кожу. Он заявил, что хотел бы отдохнуть на островах.
Бизнесвумен пообещала свозить его Мальдивы. Кроме того, она подарила Прохору некие камни, запланировав инкрустировать их в колечко.
Шаляпин отметил, что женщины любят его за юмористическую составляющую.
Ранее сообщалось, что Прохор Шаляпин с новой возлюбленной выбрали урну для праха.
Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6».
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