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Оксану Самойлову выгнали из арендованного жилья из-за козы Мими

0:58
Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова рассказала, что вынуждена переселяться с семьёй, так как владельцу арендованного жилья не понравилась коза звезды.

Блогер Оксана Самойлова с семьёй
Фото: https://vk.com/samoylovaoxxana by ВК-аккаунт Оксаны Самойловой is licensed under public doman
Блогер Оксана Самойлова с семьёй

Оксана Самойлова объяснила, что собственник дома остался не в восторге от нового питомца блогера, козы по кличке Мими. Он попросил звёздное семейство на выход.

Блогер приняла решение переехать в старый дом, где семья жила долгое время. Продать особняк за 150 млн рублей ей так и не удалось.

Супруга рэпера Джигана немедленно занялась ремонтом в старом доме.

"Разрушаю до бетона 70% дома и за 2 недели всё там переделываю. Вчера я показала детям наш новый старый дом. Можно поздравить нас со старосельем, получается", — рассказала подписчикам блогер.

В своём жилье Самойлова планирует заняться разведением не только коз, но ещё и страусов.

Уточнения

Денис Владимирович Смайлики (род. 2 августа 1985, Одесса), более известный под псевдонимом Джига́н — российский рэпер украинского происхождения.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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