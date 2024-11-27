Оксану Самойлову выгнали из арендованного жилья из-за козы Мими

Блогер Оксана Самойлова рассказала, что вынуждена переселяться с семьёй, так как владельцу арендованного жилья не понравилась коза звезды.
Оксана Самойлова объяснила, что собственник дома остался не в восторге от нового питомца блогера, козы по кличке Мими. Он попросил звёздное семейство на выход.
Блогер приняла решение переехать в старый дом, где семья жила долгое время. Продать особняк за 150 млн рублей ей так и не удалось.
Супруга рэпера Джигана немедленно занялась ремонтом в старом доме.
"Разрушаю до бетона 70% дома и за 2 недели всё там переделываю. Вчера я показала детям наш новый старый дом. Можно поздравить нас со старосельем, получается", — рассказала подписчикам блогер.
В своём жилье Самойлова планирует заняться разведением не только коз, но ещё и страусов.
Денис Владимирович Смайлики (род. 2 августа 1985, Одесса), более известный под псевдонимом Джига́н — российский рэпер украинского происхождения.
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