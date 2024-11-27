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Знакомые Асмус раскрыли правду о новом возлюбленном актрисы

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Новый избранник актрисы Кристины Асмус, продюсер Илья Бурец, уже давно свободен. Об этом StarHit рассказали люди, знакомые с новоиспечённой парой.

Кристина Асмус
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Кристины Асмус в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM
Кристина Асмус

Кристина Асмус и Илья Бурец появились вместе на закрытой премьере сериала "Первый номер", после чего в прессе появились слухи о том, что артистка встречается с женатым мужчиной. В интернете даже появился документ, подтверждающий, что продюсер официально оформил развод с супругой лишь неделю назад. Однако, по словам знакомых пары, он уже давно не живёт с семьёй.

"Они познакомились в киношной тусовке. Повторюсь, Илья был свободен, и его друзья об этом знали", — добавил источник.

Известно, что у Ильи Бурца есть 11-летняя дочь, которая предпочитает не появляться на публике. Кристина Асмус также воспитывает дочь от бывшего мужа, комика Гарика Харламова.

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Уточнения

Кристи́на И́горевна А́смус (урождённая Мяснико́ва; род. 14 апреля 1988, Калининград, Московская область) — российская актриса театра и кино. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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