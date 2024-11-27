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Мария Погребняк рассказала, зачем ей понадобились две пластические операции

0:52
Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк объяснила, что заставило её решиться на хирургическое вмешательство.

Блогер Мария Погребняк
Фото: https://t.me/Mariapogas by Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman
Блогер Мария Погребняк

Мария Погребняк рассказала, зачем ей понадобились две пластические операции. Многодетная мать хочет сделать маммопластику, так как заметила природную асимметрию грудей.

Звезда заверяет, что стремится не только к красивому внешнему виду, но и опасается за негативные последствия.

Она планирует ушить линию живота в районе пупка.

"Это не только вопрос внешнего вида, но и риск атрофии мышц, развития грыж и опущения внутренних органов. Я понимаю, что это может звучать пугающе, но здоровье всегда должно быть на первом месте", — объяснила Мария подписчикам в социальных сетях.

Ранее она объясняла, что доверится пластическому хирургу Тимуру Хайдарову.

Уточнения

Маммопластика (лат. mammoplastica) представляет собой пластическую операцию на молочной железе, которая заключается в изменении её формы и (или) изменении размера молочной железы (увеличении или уменьшении).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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