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Раскрыт гонорар комика Нурлана Сабурова на новогодних корпоративах

1:16
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Нурлан Сабуров, известный комик, предлагает свои услуги на новогоднем корпоративе. Как сообщает Life, ссылаясь на SHOT, стоимость его 25-минутного выступления составляет 2,2 миллиона рублей при оплате на расчётный счёт. Кроме того, Нурлан Сабуров готов выступить в роли ведущего за 3,5 миллиона рублей.

Нурлан Сабуров
Фото: vk.com by канал Нурлан Сабуров, PDM
Нурлан Сабуров

Если же заказчик желает увидеть Нурлана Сабурова на своём празднике вместе с его коллегой по шоу "Что было дальше?" Тамби Масаевым, то стоимость совместного выступления составит 4,5 миллиона рублей.

В соответствии с требованиями к райдеру, Нурлан Сабуров просит предоставить ему гримёрку площадью не менее 20 квадратных метров, а также мёд, лимон, чай, воду и две бутылки виски от 15 до 18 лет выдержки.

Юморист предпочитает останавливаться в отеле класса люкс с большой кроватью. В номере обязательно должна быть одноразовая бритва, длинные носки и шампунь Head & Shoulders.

Ранее стало известно, что дети Александра Градского продолжают судебные разбирательства из-за наследства артиста.

Уточнения

Нурла́н Алибе́кович Сабу́ров (каз. Нұрлан Әлібекұлы Сабыр; род. 22 декабря 1991, Степногорск, Целиноградская область) — казахстанский и российский комик, юморист, киноактёр.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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