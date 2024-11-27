Дети Градского обратились в суд с жалобой по поводу решения о разделе имущества артиста

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17 декабря 2024 года Тверской районный суд Москвы планирует рассмотреть кассационную жалобу по делу о наследстве музыканта Александра Градского. Эта информация появилась в картотеке московских судов.

Фото: vk.com by канал Голос, PDM Александр Градский

Старшие дети артиста — Даниил и Мария — подали иск с требованием пересмотреть решение о разделе имущества певца, вынесенное в предыдущей инстанции. Они считают, что им должно быть выделено больше наследства. Согласно оглашённому решению, им достались дом в закрытом элитном посёлке Подмосковья, земельные участки общей площадью около 4000 квадратных метров и квартира в столице.

15 декабря 2023 года суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб старших детей Градского.

Кроме того, сын Александра Градского Даниил высказал критику по поводу памятника, установленного на могиле отца. Известно, что этим вопросом занималась вдова композитора Марина Коташенко.

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Уточнения

Алекса́ндр Бори́сович Гра́дский (при рождении Фра́дкин; 3 ноября 1949, Копейск, Челябинская область, СССР — 28 ноября 2021, Москва, Россия) — советский и российский певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор.



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