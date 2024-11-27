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Лариса Долина объяснила, почему не стала повышать цены на корпоративы

0:49
Шоу-бизнес

Певица Лариса Долина отказалась увеличивать сумму своих гонораров на новогодние выступления.

Певица Лариса Долина
Фото: https://vk.com/larisadolinacom by ВК-аккаунт Ларисы Долиной is licensed under public doman
Певица Лариса Долина

В то время, когда многие артисты перед Новым годом подкорректировали расценки на свои выступления в сторону заметного увеличения прайса, Долина не стала ничего менять.

По некоторым данным, за свои выступления на корпоративах певица запрашивает до 4 млн рублей.

"Мы живём в очень тяжёлое время, поэтому было бы глупо повышать ставку", — прокомментировала свою позицию Долина.

Народная артистка России подчеркнула, что не осуждает своих коллег, которые увеличивают расценки на свои концерты.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему артисты увеличивают цены на свои выступления в преддверии Нового года.

Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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