Алла Пугачёва поздравила напугавшего народ Бориса Гребенщикова*

Музыкант Борис Гребенщиков* напугал поклонников, опубликовав траурный снимок в социальных сетях.

Фото: https://www.instagram.com/bgrebenshikov by Инстаграм Бориса Гребенщикова is licensed under public doman Музыкант Борис Гребенщиков

Борис Гребенщиков разместил в "Инстаграме"* фото горящей свечи на тёмном фоне. Обычно такие снимки публикуют при траурных событиях.

Таким необычным способом лидер группы "Аквариум" обозначил свой 71-й день рождения.

Под публикацией отметилась Примадонна.

"Поздравляю!!!" — написала Алла Пугачёва.

Подписчики Гребенщикова были озадачены таким способом возвещать о дне рождения.

"БГ, что Вы народ пугаете?" "Красная свеча — символ жизни! Слава Богу, что мы живы", — писали фолловеры под постом певца.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Бори́с Бори́сович Гребенщико́в (род. 27 ноября 1953, Ленинград, СССР) — советский и российский поэт, музыкант, композитор, певец, гитарист. Основатель и лидер рок-группы «Аквариум».



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