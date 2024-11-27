Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Учёные расшифровали странный сигнал от мертвой звезды
Закрытые двери и кошки: причины, почему это может быть опасно
Метаболизм и возраст: что тормозит обмен веществ
Рейтинг кроссоверов с пробегом, которые не отличаются высокой надежностью
Почему разбивать яйца о край чаши — не лучшая идея
Как приготовить ароматную кашу с рисом и мясом
Почему атмосферный двигатель может быть лучше турбомотора
Спорт для детей: как понять, что вашему ребенку это нужно

Алла Пугачёва поздравила напугавшего народ Бориса Гребенщикова*

Шоу-бизнес

Музыкант Борис Гребенщиков* напугал поклонников, опубликовав траурный снимок в социальных сетях.

Музыкант Борис Гребенщиков
Фото: https://www.instagram.com/bgrebenshikov by Инстаграм Бориса Гребенщикова is licensed under public doman
Музыкант Борис Гребенщиков

Борис Гребенщиков разместил в "Инстаграме"* фото горящей свечи на тёмном фоне. Обычно такие снимки публикуют при траурных событиях.

Таким необычным способом лидер группы "Аквариум" обозначил свой 71-й день рождения.

Под публикацией отметилась Примадонна.

"Поздравляю!!!" — написала Алла Пугачёва.

Подписчики Гребенщикова были озадачены таким способом возвещать о дне рождения.

"БГ, что Вы народ пугаете?"

"Красная свеча — символ жизни! Слава Богу, что мы живы", — писали фолловеры под постом певца.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Бори́с Бори́сович Гребенщико́в (род. 27 ноября 1953, Ленинград, СССР) — советский и российский поэт, музыкант, композитор, певец, гитарист. Основатель и лидер рок-группы «Аквариум». 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Новости спорта
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день Аудио 
Как укладывать короткие волосы быстро и стильно
Красота и стиль
Как укладывать короткие волосы быстро и стильно Аудио 
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Российский шоу-бизнес
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу Аудио 
Популярное
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления

Сало — это не только вкусный и питательный продукт, но и настоящая находка для гурманов. Правильно засоленное сало может стать изюминкой любого застолья.

Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Что нельзя сажать рядом с морковью
Что нельзя сажать рядом с морковью
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Европа без российского газа? Еврокомиссия расписалась в собственных шизофрении и мазохизме Дмитрий Плотников США гарантируют Израилю мир с Ливаном. "Хезболла" потерпела имиждевое поражение Любовь Степушова Интересные развлечения и оригинальные достопримечательности ждут автотуристов в Серпухове, Можайске и Зеленограде Игорь Буккер
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Почему у соседа растет укроп, а у вас нет
Почему у соседа растет укроп, а у вас нет
Последние материалы
Как распознать болезнь у кошки до её осложнения
Названы пять питьевых привычек, из-за которых организм стареет быстрее
Певица Люся Чеботина раскрыла детали конфликта с телеведущей Лерой Кудрявцевой
США гарантируют Израилю мир с Ливаном. "Хезболла" потерпела имиждевое поражение
Аршавин жёстко высказался в адрес Барановской, рассказывая о своих возлюбленных
Зимние проблемы автомобилей с автоматической коробкой передач
Нагар и перегрев: как минута на холостом ходу спасает мотор
Собчак показала, как отметила день рождения сына Платона с Максимом Виторганом
Ожирение и память клеток: почему похудеть сложнее, чем кажется
Укроп заполонил огород, что делать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.