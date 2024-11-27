Алла Пугачёва поздравила напугавшего народ Бориса Гребенщикова*

Музыкант Борис Гребенщиков* напугал поклонников, опубликовав траурный снимок в социальных сетях.
Борис Гребенщиков разместил в "Инстаграме"* фото горящей свечи на тёмном фоне. Обычно такие снимки публикуют при траурных событиях.
Таким необычным способом лидер группы "Аквариум" обозначил свой 71-й день рождения.
Под публикацией отметилась Примадонна.
"Поздравляю!!!" — написала Алла Пугачёва.
Подписчики Гребенщикова были озадачены таким способом возвещать о дне рождения.
"БГ, что Вы народ пугаете?"
"Красная свеча — символ жизни! Слава Богу, что мы живы", — писали фолловеры под постом певца.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Бори́с Бори́сович Гребенщико́в (род. 27 ноября 1953, Ленинград, СССР) — советский и российский поэт, музыкант, композитор, певец, гитарист. Основатель и лидер рок-группы «Аквариум».
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