Ида Галич рассказала, откуда у неё обручальное кольцо

Поклонники Иды Галич обратили внимание на кольцо, которое телеведущая надела на премьеру сериала "Первый номер". Фанаты сразу же предположили, что она обручилась со своим возлюбленным Олегом Ледвичем. Однако Ида поспешила развеять эти слухи.

Фото: Telegram by Telegram-канал Иды Галич, PDM Ида Галич с возлюбленным

Она попросила своих подписчиков не беспокоиться раньше времени, отметив, что часто появляется в обществе в подобных украшениях.

"Это колечко мне подарила Наташа Рудова в Турции в далёком 2015 году. Сейчас оно не представляет ценности в прямом смысле этого слова, уже погнулось и деформировалось, но я с удовольствием храню и ношу его, ведь этот подарок напоминает мне о славных временах", — объяснила артистка.

В октябре Ида Галич представила публике своего возлюбленного, бизнесмена Олега Ледвича, с которым она встречается уже год. У мужчины есть восьмилетняя дочь Анна от первого брака.

Ранее экс-солистка группы "Комбинация" Елена Иванова вспомнила, как узнала о своей смерти по телевизору.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (после замужества — Ба́сиева; род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.



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