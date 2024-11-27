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Певица Иванова однажды узнала о собственной смерти из телеэфира

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-солистка группы "Комбинация" Татьяна Иванова поделилась с ведущей проекта "За кадром" историей о том, как однажды во время телеэфира услышала о своей смерти.

Татьяна Иванова
Фото: vk.com by канал Енина Аня, PDM
Татьяна Иванова

В интервью артистка рассказала, что сразу же связалась со своей матерью, чтобы успокоить её и заверить, что с ней всё в порядке. После этого она позвонила в студию телеканала, где был выпущен этот сюжет.

"Я сказала:"Вы что, с ума сошли? Разве можно так снимать? Вы хотя бы позвонили человеку, о котором говорите, и предупредили, что сюжет будет с таким содержанием", — вспомнила Татьяна.

Недавно группа"Комбинация" воссоединилась на концерте певицы Алёны Апиной в Кремле. Татьяна Иванова присоединилась к своей бывшей коллеге, чтобы исполнить главные хиты группы.

Ранее актриса Надежда Михалкова рассказала, как ей стало плохо во время съёмок сериала.

Уточнения

«Комбинация» советская и российская женская поп-группа, основанная в 1988 году в Саратове и получившая известность в начале 1990-х. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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