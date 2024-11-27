Актрисе Михалковой стало плохо на съёмках сериала: это Страшный суд

Актриса Надежда Михалкова, представляя в Москве сериал "Первый номер", поделилась, что во время съёмок сцены в горячей ванне ей стало плохо.

Фото: vk.com by канал Онлайн-кинотеатр Okko, PDM Надежда Михалкова

В беседе с VOICE артистка подробно рассказала о случившемся.

"Меня засунули в горячую ванну и долго держали там. Я спросила, это уже Страшный суд, когда варишься в котле?"

Режиссёр проекта Клим Козинский объяснил, что эпизод с участием Михалковой снимался в компьютеризированном джакузи, но программа дала сбой, и горячая вода лилась постоянно. Он рассказал, что подошёл к ванне и чуть не обжёг руку, после чего принял решение уволить второго режиссёра.

Надежду Михалкову в течение полутора часов пытались привести в чувство.

Ранее Саша Бортич на премьере в Москве подала сигнал о помощи.

Уточнения

Наде́жда Ники́тична Михалко́ва (род. 27 сентября 1986, Москва, СССР) — российская актриса театра, кино и дубляжа, кинорежиссёр, продюсер, телеведущая.



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