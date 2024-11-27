Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт рассказал, почему доллар стремительно растёт
Почему желтеет ваша пихта
Незаменимые вещи для вашего пушистого друга в дороге
Lada Niva и автоматическая трансмиссия: почему это невыгодно
Секреты преданности кошек: три породы, которые выберут вас навсегда
Харви Вайнштейн подал иск против Нью-Йорка из-за плохих условий в тюрьме
Ида Галич рассказала, откуда у неё обручальное кольцо
Седина — не приговор: как сохранить здоровые и ухоженные волосы
Что исключить из рациона, чтобы защитить почки

Актриса Саша Бортич подала сигнал о помощи на премьере сериала в Москве

0:58
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Саша Бортич появилась на премьере сериала "Первый номер" в Москве и вызвала бурную реакцию своим неожиданным поведением.

Саша Бортич
Фото: instagram.com by личный аккаунт Саши Бортич в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM
Саша Бортич

Как отметили корреспонденты издания Voice, Саша вышла на красную дорожку, но её вид явно свидетельствовал о дискомфорте. В какой-то момент она подняла руку, словно подавая сигнал SOS. Однако вскоре она продолжила сниматься и общаться с коллегами.

Особенно ярким стал её разговор с актёром Сергеем Епишевым. Предположительно, актриса пыталась утешить своего коллегу.

Саша Бортич не любит говорить о своей личной жизни. Известно, что она дважды была замужем. Её первым супругом стал рэпер Вячеслав Воронцов, а вторым — Евгений Савельев. От второго мужа она воспитывает сына Александра.

Ранее стало известно, почему вдова Владимира Лёвкина улыбалась на похоронах.

Уточнения

Алекса́ндра Никола́евна Бо́ртич (бел. Аляксандра Мікалаеўна Борціч; род. 24 сентября 1994, Светлогорск, Гомельская область) — белорусская и российская актриса театра и кино.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Еда и рецепты
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Садоводство, цветоводство
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Популярное
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления

Сало — это не только вкусный и питательный продукт, но и настоящая находка для гурманов. Правильно засоленное сало может стать изюминкой любого застолья.

Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Что нельзя сажать рядом с морковью
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Минобороны РФ анонсировало удар возмездия в ближайшие дни. Куда прилетит? Любовь Степушова Останки судна у берегов Кении — возможно, часть флотилии Васко да Гамы Игорь Буккер Сводка с фронта: взятие Курахово — вопрос нескольких дней, дуэль ОТРК Искандер и Гром Дмитрий Плотников
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Топ-10 томатов для теплицы: какие выбрать в 2025 году
Топ-10 томатов для теплицы: какие выбрать в 2025 году
Последние материалы
Lada Niva и автоматическая трансмиссия: почему это невыгодно
Секреты преданности кошек: три породы, которые выберут вас навсегда
Харви Вайнштейн подал иск против Нью-Йорка из-за плохих условий в тюрьме
Ида Галич рассказала, откуда у неё обручальное кольцо
Седина — не приговор: как сохранить здоровые и ухоженные волосы
Что исключить из рациона, чтобы защитить почки
Ходьба или упражнения: как укрепить спину и разгрузить позвоночник
Клава Кока пожаловалась на поступки бывшего бойфренда
Певица Иванова однажды узнала о собственной смерти из телеэфира
Почему стейки из говядины можно есть с кровью, а курицу — нет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.