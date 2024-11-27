Актриса Саша Бортич подала сигнал о помощи на премьере сериала в Москве

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Актриса Саша Бортич появилась на премьере сериала "Первый номер" в Москве и вызвала бурную реакцию своим неожиданным поведением.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Саши Бортич в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM Саша Бортич

Как отметили корреспонденты издания Voice, Саша вышла на красную дорожку, но её вид явно свидетельствовал о дискомфорте. В какой-то момент она подняла руку, словно подавая сигнал SOS. Однако вскоре она продолжила сниматься и общаться с коллегами.

Особенно ярким стал её разговор с актёром Сергеем Епишевым. Предположительно, актриса пыталась утешить своего коллегу.

Саша Бортич не любит говорить о своей личной жизни. Известно, что она дважды была замужем. Её первым супругом стал рэпер Вячеслав Воронцов, а вторым — Евгений Савельев. От второго мужа она воспитывает сына Александра.

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Уточнения

Алекса́ндра Никола́евна Бо́ртич (бел. Аляксандра Мікалаеўна Борціч; род. 24 сентября 1994, Светлогорск, Гомельская область) — белорусская и российская актриса театра и кино.



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