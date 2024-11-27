Звезду Американской истории ужасов начала преследовать сталкерша

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Фанаты актера Эвана Питерса, известного по ролям в сериалах "Американская история ужасов" и "Джеффри Дамер", выявили девушку, которая постоянно следует за ним. Своё "расследование" поклонники представили на фанатской странице Питерса в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Фото: freepik сталкер

В сентябре в социальной сети X (ранее Twitter) появился анонимный аккаунт под ником Evvieandme, что переводится как "Эвви и я". В этом профиле была опубликована совместная фотография с Эваном — довольно обычное для фанатов знаменитостей. Однако вскоре аккаунт начал заполняться изображениями с различных мест, и не всегда актер был осведомлён о том, что его поклонница фотографирует его, сообщает Lenta.ru.

Позже девушка стала документировать практически каждое движение актера, якобы "случайно" встречая его в аэропортах и даже в городах, где проходили съемки его проектов. Вскоре обеспокоенные пользователи выяснили, кто эта сталкершa, и уведомили Эвана о том, что за ним наблюдают. На данный момент нет информации о каких-либо обращениях в полицию, а аккаунт был удален после поступления жалоб.

Уточнения

Э́ван То́мас Пи́терс (англ. Evan Thomas Peters, род. 20 января 1987, Сент-Луис, Миссури, США) — американский актёр кино и телевидения. Наиболее известен по роли «Питера Максимоффа / Ртути» в фильмах «Люди Икс: Дни минувшего будущего».



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