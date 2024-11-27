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Вдова Лёвкина улыбалась на похоронах артиста: в чём дело

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Старшая дочь покойного певца и бывшего солиста группы "На-На" Владимира Лёвкина, Виктория, в программе "Звёзды сошлись" ответила на критику в адрес вдовы артиста Марины, которая, как утверждалось, улыбалась во время похорон.

Владимир Лёвкин с женой
Фото: instagram.com by личный аккаунт Марины Лёвкиной в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM
Владимир Лёвкин с женой

По словам Виктории, у Марины сработала защитная реакция. Она подчеркнула, что сейчас супруга Лёвкина старается держаться ради их общей дочери Ники, которой 12 лет.

"Маруся держится. Сейчас она вместе с родителями и Никой уехала за город, потому что в квартире всё напоминает о папе, и здесь произошло много событий. Поэтому они пока находятся за городом", — поделилась 31-летняя Виктория.

Кроме того, она заверила, что все они старались улыбаться во время церемонии прощания с Владимиром Лёвкиным, чтобы поддержать младшую дочь артиста, несовершеннолетнюю Нику.

Ранее актриса Софья Синицына объяснила свою любовь к обнажённым сценам в кино.

Уточнения

Владимир Александрович Лёвкин (6 июня 1967, Москва — 17 ноября 2024, Москва) — советский и российский певец, бывший участник группы «На-На» (1989—1998).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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