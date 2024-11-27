Заподозренная в романах с Бондарчуком и Богомоловым актриса Синицына объяснила любовь к откровенным съёмкам

1:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса Софья Синицына, известная по роли в сериале "Чистые", поделилась, что не испытывает смущения, снимаясь в откровенных сценах. Она объяснила, что чувствует себя комфортно в обнажённом виде.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Софьи Синицыной в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM Софья Синицына

В интервью для телеканала "Москва 24" молодая артистка призналась, что всегда была открыта для подобных экспериментов. Она подчеркнула, что никогда не думала отказываться от сцен, где ей необходимо обнажиться.

"Сниматься голой — это замечательно. Я просто люблю быть в центре внимания. Мне нравится ходить обнажённой перед публикой, мне приятно, когда люди восхищаются моей фигурой. Я считаю, что у меня прекрасная фигура, и почему бы её не продемонстрировать? Меня даже не смущает, что я мать. Я решила показать всей стране всё, что у меня есть", — сказала 29-летняя актриса.

В сериале "Чистые" Софья Синицына большую часть экранного времени появляется без одежды. Её партнёром по проекту стал Фёдор Бондарчук, о котором ходили слухи, что на съёмочной площадке между ними завязался роман, несмотря на семейный статус режиссёра. Однако Софья Синицына опровергла эту информацию, назвав её выдумкой. Также говорили о её отношениях с женатым постановщиком Константином Богомоловым, но и эти слухи не нашли подтверждения.

Софья Синицына воспитывает дочь Мию в одиночку, отцом девочки является её коллега Павел Табаков.

Ранее Андрей Аршавин ошеломил публику, объявив о том, что у него есть шестой ребёнок.

Уточнения

Фёдор Серге́евич Бондарчу́к (род. 9 мая 1967, Москва, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, кинопродюсер, телеведущий, ресторатор.



Константи́н Ю́рьевич Богомо́лов (род. 23 июля 1975, Москва) — российский театральный деятель, киноактёр, режиссёр театра и кино, поэт и клипмейкер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.