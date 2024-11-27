Директор Леонида Якубовича раскрыл детали его скандального ухода с юмористического шоу

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Концертный директор Леонида Якубовича, Табриз Шахиди, в беседе с NEWS.RU заверил, что никакого скандала на съёмках юмористического шоу "Что было дальше?" не было.

По словам Табриза Шахиди, видео, которое было опубликовано в социальных сетях, было частью заранее подготовленного сценария.

"Это была замечательно разыгранная сценка. На то они и юмористы. Спасибо", — сказал концертный директор.

Недавно в Telegram-канале проекта появился ролик, на котором Леонид Якубович поспешно покидает съёмочную площадку, а за ним бегут операторы и один из ведущих, комик Алексей Щербаков. Народный артист РФ утверждает, что его история так и останется тайной, потому что ему не дали её дорассказать. В подписи к видео было указано, что съёмки завершились скандалом.

Уточнения

Леони́д Арка́дьевич Якубо́вич (род. 31 июля 1945, Москва, СССР, РСФСР) — советский и российский телеведущий, актёр театра, кино и телевидения, сценарист, телепродюсер, прозаик; народный артист Российской Федерации (2002).



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