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15-летняя Анна Пересильд рассказала о личной жизни

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Анна Пересильд, известная по сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте", призналась, что не смогла бы встречаться с человеком, не связанным с киноиндустрией.

В беседе с писателем Александром Цыпкиным в рамках программы "Цыпкин, ты достал!" 15-летняя артистка отметила, что трудно строить планы на будущее, но сейчас она убеждена, что роман с человеком, далёким от её профессии, был бы невозможен.

Кроме того, старшая дочь актрисы Юлии Пересильд порассуждала о том, стоит ли раскрывать детали личной жизни публике. Анна убеждена, что необходимо найти золотую середину.

"Меня действительно поражает, когда люди снимают на камеру, как их дети завтракают, а муж куда-то уходит. Мне это сложно понять. Должно быть что-то среднее: не нужно всем об этом рассказывать, но и не стоит вообще об этом молчать", — считает юная артистка.

Анна Пересильд не спешит делиться с поклонниками подробностями своих отношений с возлюбленными. Однако недавно стало известно о её расставании с коллегой Ярославом Могильниковым.

Уточнения

А́нна Алексе́евна Переси́льд (род. 20 мая 2009, Москва, Россия) — российская актриса. Получила широкую известность в первую очередь благодаря роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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