Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко

Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.
Сергей Лазарев с огромным трудом успел на съёмки шоу "Аватар" из-за отмены рейса на самолёт. Съёмки немного перенесли, и все артисты экстренно стали готовиться к шоу.
Довольный певец снял видео из студии программы. Рядом с ним стала истошно орать Регина Тодоренко, бурно радуясь приезду Лазарева на шоу. Её крик был настолько неестественным и громким, что артист усомнился в адекватности коллеги.
"Он приехал! Я так ждала тебя, Серёжа!" — кричала Тодоренко не своим голосом.
"Сумасшедшая. Топалов, как ты с ней живёшь?" — сказал сочувственно Лазарев.
Ранее Сергей Лазарев рассказал о неприятном инциденте в аэропорту, который помешал ему вовремя попасть на съёмки.
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