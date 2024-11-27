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Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко

0:56
Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов
Фото: https://vk.com/regina__t by ВК-аккаунт Регины Тодоренко is licensed under public doman
Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов

Сергей Лазарев с огромным трудом успел на съёмки шоу "Аватар" из-за отмены рейса на самолёт. Съёмки немного перенесли, и все артисты экстренно стали готовиться к шоу.

Довольный певец снял видео из студии программы. Рядом с ним стала истошно орать Регина Тодоренко, бурно радуясь приезду Лазарева на шоу. Её крик был настолько неестественным и громким, что артист усомнился в адекватности коллеги.

"Он приехал! Я так ждала тебя, Серёжа!" — кричала Тодоренко не своим голосом.

"Сумасшедшая. Топалов, как ты с ней живёшь?" — сказал сочувственно Лазарев.

Ранее Сергей Лазарев рассказал о неприятном инциденте в аэропорту, который помешал ему вовремя попасть на съёмки.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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