Актриса Катя Кабак призналась, что развелась ради Тимура Родригеза

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса Катя Кабак, известная по роли в сериале "Клуб", рассказала, что ушла от своего супруга в пользу новых отношений с шоуменом Тимуром Родригезом.

В интервью изданию "ОК!" Катя Кабак подтвердила, что в уходящем году она приняла решение о серьёзных изменениях в своей жизни: разводе, переезде и внутренних преобразованиях.

Сейчас актриса чувствует себя очень счастливой и не собирается возвращаться к прошлому.

"Я осознала, что важно не жить по инерции, не пытаться сохранить то, что уже не приносит пользы. Пришло время перемен. Это всегда страшно, но за этим стоит энергия жизни. В трудные времена я продолжаю упорно трудиться, ставлю цели и остаюсь верной себе", — поделилась актриса.

Тимур Родригез также рассказал, что после 16 лет брака он ушёл от своей супруги, потому что захотел совершенно иных отношений. По его словам, в его решении нет вины Кати Кабак, так как он встретил её уже после расставания с бывшей возлюбленной.

Уточнения

Тиму́р Родри́гез (настоящее имя — Тиму́р Миха́йлович Кери́мов; род. 14 октября 1979, Пенза, СССР) — российский актёр, певец, теле- и радиоведущий, шоумен.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.