Клава Кока пожаловалась на поступки бывшего бойфренда

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Расставшаяся с Александром Повериным Клава Кока объяснила, что её не устраивало в поведении избранника.

Фото: https://vk.com/klavacoca by ВК-аккаунт Клавы Коки is licensed under public doman Певица Клава Кока

Клава Кока в шоу "Сессия" с Дмитрием Дибровым рассказала, что её удивляло поведение Александра Поверина, который не только игнорировал приглашение прийти на день рождения её мамы, но даже не стал поздравлять потенциальную свекровь со знаменательным днём.

Кока отметила, что семья для неё стоит на первом месте, поэтому ей было больно от поступков бойфренда.

Исполнительница хита "Покинула чат" объяснила, что её родные были рады за неё, когда она была счастлива в отношениях, однако они вздохнули с облегчением, когда Клава порвала с избранником.

Уточнения

Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.