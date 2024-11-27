Певица Алсу решилась набить татуировку после развода: поклонники возмущены

Певица Алсу поделилась в личном блоге видео из тату-салона, где она набивала татуировку. Поклонники не сразу поняли, зачем разведённая артистка решилась на такой шаг.

Алсу записала видео, когда ей делали татуировку на шее. Она отметила, что все важные решения уже приняты и все задачи на 2024 год закрыты.

Некоторые фанаты были разочарованы поступком певицы и напомнили ей, что её вероисповедание запрещает наносить на тело изображения. Однако нашлись и те, кто поддержал Алсу, которая в этом году официально развелась с мужем после 18 лет брака.

У Алсу трое детей от бывшего мужа, которого она, по слухам, застала за изменой. В начале лета артистка намекнула, что слухи об интимной связи Яна Абрамова и блогерши Анастасии Решетовой были правдой. Сейчас бывшие возлюбленные продолжают судебные разбирательства по разделу имущества.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.



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