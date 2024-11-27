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Марина Федункив подтвердила, что впервые стала матерью в 53 года: я счастлива!

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юмористка Марина Федункив, которой сейчас 53 года, с радостью поделилась, что стала матерью. Она родила сына и с гордостью рассказала, что решилась на этот ответственный шаг благодаря профессионализму врачей.

Три года назад актриса вышла замуж за итальянца Стефано Маджи и сразу же задумалась о рождении ребёнка. Оказалось, что ещё задолго до встречи с будущим мужем она заморозила свои яйцеклетки в надежде когда-нибудь стать мамой.

"Перед беременностью я тщательно изучила этот вопрос, мы с мужем консультировались с разными профессорами. Я хотела рожать сама, поэтому вникала во всё очень глубоко. Я также занялась общим оздоровлением организма: бросила курить и полностью исключила алкоголь", — поделилась Федункив в интервью "КП".

Актриса призналась, что они с мужем рассматривали разные варианты: суррогатное материнство, усыновление и даже отсутствие детей в семье. Однако в итоге они решили пойти по естественному пути.

У Федункив родился сын, который внешне очень похож на отца.

 

Уточнения

Мари́на Гаври́ловна Феду́нкив (род. 27 августа 1971, Пермь, СССР) — российская комедийная актриса кино, телевидения и дубляжа, сценаристка, диджей, певица, телеведущая, блогер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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