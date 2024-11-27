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Стало известно имя нового возлюбленного актрисы Кристины Асмуc

1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес
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На премьерном показе сериала "Первый номер" актриса Кристина Асмус была замечена в компании Ильи Бурец, продюсера сериалов "Беспринципные" и "Райцентр".

По сообщениям СМИ, влюблённые не выпускали друг друга из рук на протяжении всего мероприятия, а после его окончания покинули светское событие вместе.

Как пишет "КП", на безымянном пальце правой руки актрисы было замечено кольцо, напоминающее обручальное. Однако, по мнению журналистов, Кристина могла лишь дразнить публику, так как не стала скрывать своё украшение.

Кристина Асмус не комментировала свой роман с продюсером.

Известно, что Илья Бурец лишь 18 ноября официально оформил развод с супругой, с которой воспитывал 11-летнюю дочь. Предположительно, с Кристиной Асмус они познакомились на съёмочной площадке.

У актрисы также есть дочь Анастасия, родившаяся в браке с комиком Гариком Харламовым.

Уточнения

Кристи́на И́горевна А́смус (урождённая Мяснико́ва; род. 14 апреля 1988, Калининград, Московская область) — российская актриса театра и кино. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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