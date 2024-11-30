Актёр Олег Кассин призвал увеличивать качество, а не количество российских фильмов

Актёр Олег Кассин призвал делать отечественное кино по высшему стандарту.
Олег Кассин признал, что сейчас в России снимают много фильмов в сравнении с периодом 90-х годов. Он отметил, что отечественный кинематограф стремительно развивается, однако это происходит не так быстро, как ему хотелось бы.
Ранее актёр Кирилл Кузнецов заявил, что российскому кино не хватает светлых историй.
"Мне как актеру, конечно, хотелось бы, чтобы выпускалось больше наших фильмов. Но все-таки я больше озабочен качеством, а не количеством. Пусть лучше их будет немного, но они все соответствуют высшему стандарту", — цитирует слова артиста "Вечерняя Москва".
Жанры игрового кино — группы произведений игрового кино, выделяемые на основе сходных черт их внутреннего строения.
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