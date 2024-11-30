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Актёр Олег Кассин призвал увеличивать качество, а не количество российских фильмов

0:46
Шоу-бизнес

Актёр Олег Кассин призвал делать отечественное кино по высшему стандарту.

Кинохлопушка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кинохлопушка

Олег Кассин признал, что сейчас в России снимают много фильмов в сравнении с периодом 90-х годов. Он отметил, что отечественный кинематограф стремительно развивается, однако это происходит не так быстро, как ему хотелось бы.

Ранее актёр Кирилл Кузнецов заявил, что российскому кино не хватает светлых историй.

"Мне как актеру, конечно, хотелось бы, чтобы выпускалось больше наших фильмов. Но все-таки я больше озабочен качеством, а не количеством. Пусть лучше их будет немного, но они все соответствуют высшему стандарту", — цитирует слова артиста "Вечерняя Москва".

Уточнения

Жанры игрового кино — группы произведений игрового кино, выделяемые на основе сходных черт их внутреннего строения.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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