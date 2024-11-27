Сын Певицы Валерии рассекретил имя второго ребёнка

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Арсений Шульгин и его беременная жена Лиана заранее придумали имя для своего малыша.

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM Беременность

Сын певицы Валерии провёл торжественное гендер-пати, на котором выяснилось, что супруги ожидают появления на свет мальчика.

Они не стали держать интригу и сразу же назвали и имя их ребёнка, который ещё не появился на свет. Арсений и Лиана решили назвать наследника Мироном.

Шульгин объяснил, что это имя ему давно нравится. Так он собирался назвать своего первого ребёнка, однако родилась девочка, которой дали необычное имя Селин. Сейчас малышке уже три годика.

Ранее певица Валерия призналась, что удивилась тому, что у её наследника родится сын. Она отметила, что ждала появления на свет ещё одной внучки.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.



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