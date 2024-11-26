Айза Долматова рассказала, кто спас рэпера Гуфа после очередного попадания его в рехаб

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Айза Долматова порадовалась за рэпера Гуфа, который сумел выбраться из очередной передряги.

Фото: https://vk.com/guf_club by ВК-аккаунт рэпера Гуфа, PDM Рэпер Гуф

Айза Долматова отметила, что рэпер Гуф сейчас переживает очень непростой период своей жизни.

"Но мы были рядом, все вместе. Оля, Рая и команда врачей!" — написала Айза в социальных сетях.

Ольга — это сестра Алексея Долматова, а Рая (настоящее имя Разият Салахова) — его невеста, с которой он решил сочетаться узами брака.

"Я наконец-то сделала глубокий вдох, успокоилась и верю, что настал тот самый момент, который мы все так ждали", — отметила блогер.

Долматова поблагодарила тех, кто протянул Алексею руку помощи, а не смеялся над его положением.

Ранее сообщалось, что невеста Гуфа забрала его из рехаба.

Уточнения

Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.