Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В ФРГ тысячи автомобилей простаивают на парковках из-за падения спроса
Плакаты с этими авто украшали стены подростков в 80 — 90-е годы прошлого века
Каких кошек выбирать, чтобы реже обращаться к ветеринару
Как привести чёлку в порядок, если времени в обрез?
В Египте раскопали уникальный фасад храма Птолемея
Лучшее время для утренней и вечерней прогулки с собакой
Выбираем идеальное освещение для каждой комнаты в доме
Оптимизация огорода: какие культуры менять, а какие оставлять
Рацион спортсмена: что добавить для достижения цели

Айза Долматова рассказала, кто спас рэпера Гуфа после очередного попадания его в рехаб

0:53
Шоу-бизнес

Блогер Айза Долматова порадовалась за рэпера Гуфа, который сумел выбраться из очередной передряги.

Рэпер Гуф
Фото: https://vk.com/guf_club by ВК-аккаунт рэпера Гуфа, PDM
Рэпер Гуф

Айза Долматова отметила, что рэпер Гуф сейчас переживает очень непростой период своей жизни.

"Но мы были рядом, все вместе. Оля, Рая и команда врачей!" — написала Айза в социальных сетях.

Ольга — это сестра Алексея Долматова, а Рая (настоящее имя Разият Салахова) — его невеста, с которой он решил сочетаться узами брака.

"Я наконец-то сделала глубокий вдох, успокоилась и верю, что настал тот самый момент, который мы все так ждали", — отметила блогер.

Долматова поблагодарила тех, кто протянул Алексею руку помощи, а не смеялся над его положением.

Ранее сообщалось, что невеста Гуфа забрала его из рехаба.

Уточнения

Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как выбрать идеальный маникюр для дорогой женщины
Красота и стиль
Как выбрать идеальный маникюр для дорогой женщины Аудио 
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Шоу-бизнес
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева Аудио 
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Садоводство, цветоводство
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность Аудио 
Популярное
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка

Салат "Медвежья шубка" с секретным слоем! Узнайте, как сделать классическое блюдо изюминкой праздничного стола.

Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Что нельзя сажать рядом с морковью
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Вооружённые до зубов. Где Зеленский и Сырский будут брать людей для нового контрнаступления Дмитрий Плотников ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий Сергей Лебедев
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Топ-10 томатов для теплицы: какие выбрать в 2025 году
Лучшие баклажаны для 2025 года: 8 сортов, которые удивят урожаем
Лучшие баклажаны для 2025 года: 8 сортов, которые удивят урожаем
Последние материалы
Рассказываем, как ухаживать за автомобилем в зимнее время
Эти привычки итальянцев вызывают вопросы у русских
7 заболеваний, при которых запрещено употребление салата оливье даже в новогодние праздники
Загадочный сигнал Крабовидного пульсара получил объяснение
Натуральные масла и акне: что нужно знать
В Турции нашли способ продолжить газовые сделки с Россией
Вот как вкусно приготовить домашние шпроты
Простые салаты с огурцами для здоровья и фигуры
Почему палки — главный инструмент для скандинавской ходьбы
Эффективные методы реанимации орхидей с гнилыми корнями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.