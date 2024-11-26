Айза Долматова рассказала, кто спас рэпера Гуфа после очередного попадания его в рехаб

Блогер Айза Долматова порадовалась за рэпера Гуфа, который сумел выбраться из очередной передряги.
Айза Долматова отметила, что рэпер Гуф сейчас переживает очень непростой период своей жизни.
"Но мы были рядом, все вместе. Оля, Рая и команда врачей!" — написала Айза в социальных сетях.
Ольга — это сестра Алексея Долматова, а Рая (настоящее имя Разият Салахова) — его невеста, с которой он решил сочетаться узами брака.
"Я наконец-то сделала глубокий вдох, успокоилась и верю, что настал тот самый момент, который мы все так ждали", — отметила блогер.
Долматова поблагодарила тех, кто протянул Алексею руку помощи, а не смеялся над его положением.
Ранее сообщалось, что невеста Гуфа забрала его из рехаба.
Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR.
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