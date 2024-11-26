Аврора Киба показала, как проводит время с Григорием Лепсом в Лондоне

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

18-летняя Аврора Киба заявила, что певец Григорий Лепс является её фанатом.

Фото: https://www.instagram.com/avrorakiba by Инстаграм Авроры Кибы is licensed under public doman Певец Григорий Лепс с невестой Авророй Киба

Аврора Киба продолжает баловать подписчиков контентом, связанным с её загадочными отношениями с народным артистом России Григорием Лепсом.

Юная студентка рассказала, что некий фанат попросил сделать с ним совместный снимок. Аврора милостиво согласилась сфотографироваться с поклонником.

"Аврора, а можно с вами сфотографироваться? Подходите, я фанатам не отказываю", — написала невеста певца под кадрами.

Далее она показала, что сидит с Григорием Лепсом в салоне автомобиля. И Лепс, и Аврора одеты в шикарные вечерние наряды. Девушка облачена в платье с открытыми плечами, а Лепс наряжен в элегантный костюм бирюзового цвета.

Ранее Григорий Лепс пожаловался на то, как тяжело ему летать на свидания с юной невестой в Лондон.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия — Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации (2022).



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