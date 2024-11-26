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Ксения Бородина рассказала о ссоре с Николаем Сердюковым

0:52
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Ксения Бородина призналась, что поругалась с Николаем Сердюковым.

Телеведущая Ксения Бородина
Фото: https://vk.com/vkborodylia by ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public doman
Телеведущая Ксения Бородина

Подписчики Ксении Бородиной поинтересовались у неё, как происходят размолвки в их отношениях с Николаем Сердюковым.

Телеведущая заверила, что не ругается с возлюбленным. Любовная идиллия, по её словам, была нарушена лишь однажды из-за непонимания.

"Один раз было, что сильно не поняли друг друга, ночь помолчали, на утро созвонились и договорились больше не разлучаться", — написала знаменитость в социальных сетях.

Ксения Бородина отметила, что они с бойфрендом после того случая решили не обижаться друг на друга молча, а проговаривать все недовольства. Звезда ТВ объяснила, что теперь так всегда и поступают, не давая обидам разрушить их отношения.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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