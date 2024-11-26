Ксения Бородина рассказала о ссоре с Николаем Сердюковым

Звезда "Дома-2" Ксения Бородина призналась, что поругалась с Николаем Сердюковым.
Подписчики Ксении Бородиной поинтересовались у неё, как происходят размолвки в их отношениях с Николаем Сердюковым.
Телеведущая заверила, что не ругается с возлюбленным. Любовная идиллия, по её словам, была нарушена лишь однажды из-за непонимания.
"Один раз было, что сильно не поняли друг друга, ночь помолчали, на утро созвонились и договорились больше не разлучаться", — написала знаменитость в социальных сетях.
Ксения Бородина отметила, что они с бойфрендом после того случая решили не обижаться друг на друга молча, а проговаривать все недовольства. Звезда ТВ объяснила, что теперь так всегда и поступают, не давая обидам разрушить их отношения.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
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