Лебедев заявил, что Глюкоза — самая сексуальная женщина на эстраде, несмотря на свои 100 лет

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дизайнер Артемий Лебедев восхитился внешним видом Натальи Ионовой, известной как певица Глюкоза.

Фото: https://vk.com/glukozamusic by ВК-аккаунт певицы Глюкозы is licensed under public doman Дизайнер Артемий Лебедев и певица Глюкоза

Филипп Киркоров попросил Артемия Лебедева назвать имя самой сексуальной, на его взгляд, женщины шоу-бизнеса.

Лебедев, не раздумывая, заявил, что это певица Глюкоза.

"Глюкоза. Девке 100 лет, к она выглядит на 18", — заявил дизайнер.

Киркоров возразил, что Глюкозе не 100 лет, а она его ровесница. Король российской эстрады рассказал, что его дочка дружит с дочками певицы Глюкозы.

Певица Глюкоза моложе Киркорова почти на 20 лет - ей 38 лет, а певцу 57 лет.

Ранее сообщалось, что певица Глюкоза устроила девичник с Ксенией Собчак после очередного скандала.

Уточнения

Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975, Москва) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.



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