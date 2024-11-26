Лебедев заявил, что Глюкоза — самая сексуальная женщина на эстраде, несмотря на свои 100 лет

Дизайнер Артемий Лебедев восхитился внешним видом Натальи Ионовой, известной как певица Глюкоза.
Филипп Киркоров попросил Артемия Лебедева назвать имя самой сексуальной, на его взгляд, женщины шоу-бизнеса.
Лебедев, не раздумывая, заявил, что это певица Глюкоза.
"Глюкоза. Девке 100 лет, к она выглядит на 18", — заявил дизайнер.
Киркоров возразил, что Глюкозе не 100 лет, а она его ровесница. Король российской эстрады рассказал, что его дочка дружит с дочками певицы Глюкозы.
Певица Глюкоза моложе Киркорова почти на 20 лет - ей 38 лет, а певцу 57 лет.
Ранее сообщалось, что певица Глюкоза устроила девичник с Ксенией Собчак после очередного скандала.
Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975, Москва) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.