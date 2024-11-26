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Ксения Бородина объяснила, почему Николай Сердюков проживает у неё

1:01
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Ксения Бородина привела подробные доводы в пользу того, чтобы не она переезжала к Николаю Сердюкову, а он перебрался к ней.

Ксения Бородина
Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain
Ксения Бородина

Ксения Бородина продолжает отражать нападки хейтеров, которые не доверяют Николаю Сердюкову, подозревая его в том, что он польстился на богатство своей избранницы.

Бородина не разделяет опасений поклонников и заверяет, что руководствовалась исключительно рациональными соображениями, когда пригласила к себе жить возлюбленного.

"Мы останется то у меня, то у него. Может потому что у меня 2 детей, у каждой своя комната, свои вещи любимые, они привыкли жить у себя дома", — написала звезда "Дома-2" в социальных сетях в ответ на вопросы подписчиков.

Телеведущая рассказала, что у неё в доме много животных и обслуживающего персонажа, включая няню, домработницу, водителей.

Кроме того, что она не может расстаться со своей огромной гардеробной.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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