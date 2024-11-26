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Вернувшаяся в Россию звезда Comedy Woman Наталья Еприкян появилась на публике

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Шоу-бизнес

Поклонников Натальи Еприкян удивил внешний вид звезды Comedy Woman, которая долгое время не выходила в свет.

Актриса Наталья Еприкян
Фото: https://vk.com/eprikoll by ВК-аккаунт Натальи Еприкян is licensed under public doman
Актриса Наталья Еприкян

Звезда Comedy Woman Еприкян вышла на красную дорожку на премьере фильма "Звезды в Сибири" в компании Екатерины Скулкиной и Евгения Бороденко.

Ранее актриса Елена Борщёва рассказала, что её похвалил Люк Бессон.

Как сообщает "Царьград", артистка облачилась в наряд в стиле casual, с зачёсанными волосами и без косметики.

Интернет-пользователи уверены, что Наталья Андреевна может выглядеть гораздо лучше, если приложит для этого усилия.

"Вроде деньги есть, а одевается как 50-летняя";

"Да, женщиной здесь и не пахнет", — писали пользователи сети под кадрами с Еприкян.

Несколько последних лет Еприякян проживала в Армении. Решение о жизни за границей звезда объяснила "определёнными изменениями" в стране.

Уточнения

Ната́лья Андре́евна Еприкя́н (настоящее отчество — Ара́иковна; род. 19 апреля 1978, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — российская актриса юмористического жанра, телеведущая, продюсер. Участница и автор телепроекта «Comedy Woman» (2008—2020). 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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