Сергей Лазарев устроил скандал из-за неприятного инцидента в аэропорту

Певец Сергей Лазарев уверен, что его права как пассажира самолёта были грубо нарушены.
Лазарев рассказал, что должен был отправиться на самолёте из Иркутска в Москву, чтобы попасть на съёмки шоу "Аватар".
Планам артиста не суждено было осуществиться из-за снегопада. Когда проблемы были устранены, один из пассажиров взбунтовался и передумал лететь.
"А что значит когда кто-то уже сидя в самолёте отказывается лететь — это значит, что всех пассажиров надо высадить из самолёта и доставить обратно на автобусах в терминал, досмотреть самолёт, чтобы пассажир не оставил никаких взрывчатых средств", — написал певец в своём Telegram-канале.
После этого полёт и вовсе отменили.
Из-за злоключений Лазарев, по его словам, всё же опоздал на съёмку. Артист заявил, что у него назрел вопрос к Аэрофлоту и призвал компанию изменить правила, согласно которым из-за одного человека страдают все остальные пассажиры.
"Сегодня я, как постоянный клиент Аэрофлота, дико разочарован однобоким подходом компании к предоставляемым услугам и отсутствии какой либо ответственности за срыв полёта и планов пассажиров", — выразил своё возмущение артист.
Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».
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