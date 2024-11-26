Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как продать машину быстро и выгодно
Я куплю за миллионы: Трамп сделал необычное предложение юной американке
Китайские грузовики в России: проблемы с безопасностью и сертификацией
Добросовестные покупатели в опасности: новый вид автообмана
Как визуально расширить маленькую квартиру
Как избежать дорогостоящего ремонта из-за ремня ГРМ
Чехия откажется от закупки нефти из России после наращивания мощностей нефтепровода TAL
Песков высказался о планах бизнесмена из США купить Северный поток—2
Демонстрируют истинные цели: Лавров рассказал, что думает об угрозах НАТО ударить по России

Сергей Лазарев устроил скандал из-за неприятного инцидента в аэропорту

1:18
Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев уверен, что его права как пассажира самолёта были грубо нарушены.

Певец Сергей Лазарев
Фото: https://vk.com/sergeylazarevgroup by ВК-аккаунт Сергея Лазарева is licensed under public doman
Певец Сергей Лазарев

Лазарев рассказал, что должен был отправиться на самолёте из Иркутска в Москву, чтобы попасть на съёмки шоу "Аватар".

Планам артиста не суждено было осуществиться из-за снегопада. Когда проблемы были устранены, один из пассажиров взбунтовался и передумал лететь.

"А что значит когда кто-то уже сидя в самолёте отказывается лететь — это значит, что всех пассажиров надо высадить из самолёта и доставить обратно на автобусах в терминал, досмотреть самолёт, чтобы пассажир не оставил никаких взрывчатых средств", — написал певец в своём Telegram-канале.

После этого полёт и вовсе отменили.

Из-за злоключений Лазарев, по его словам, всё же опоздал на съёмку. Артист заявил, что у него назрел вопрос к Аэрофлоту и призвал компанию изменить правила, согласно которым из-за одного человека страдают все остальные пассажиры.

"Сегодня я, как постоянный клиент Аэрофлота, дико разочарован однобоким подходом компании к предоставляемым услугам и отсутствии какой либо ответственности за срыв полёта и планов пассажиров", — выразил своё возмущение артист.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Садоводство, цветоводство
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность Аудио 
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Шоу-бизнес
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева Аудио 
Популярное
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу

Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.

Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Дизели, которые стоит выбрать на вторичном рынке
ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова Яков Кедми: Орешник страшен, это новейшее слово в сегодняшних мировых вооружениях Дмитрий Плотников Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий Сергей Лебедев
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится
Какие растения нельзя сажать рядом с розами
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Последние материалы
Ливанские врачи: Цель Израиля — бомбить шиитские сообщества, чтобы давить на Хезболлу
Способы защиты смарт-ключа, о которых вы не знали
ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло?
Полезный и сытный ужин всего из трёх ингредиентов
Как голубика может стать вашим главным союзником в борьбе за здоровье
Деменция: что помогает замедлить развитие болезни
В США Intel получит субсидию в размере 7,86 млрд долларов
Как подорожание авто и запчастей влияет на рынок КАСКО
Зарядка гаджетов в авто: почему прикуриватель не лучший вариант
Кто такие волфины и почему их считают морским чудом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.