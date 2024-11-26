Дочка Ксении Бородиной пожаловалась на 12-часовую загруженность

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

8-летняя наследница Ксении Бородиной Теона рассказала, в каком тяжёлом графике она живёт.

Фото: https://vk.com/vkborodylia by ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public doman Дочери Ксении Бородиной

Звезда "Дома-2" Ксения Бородина опубликовала в социальных сетях видео, на котором её дочка идёт с рюкзаком на плечах в школу по темноте.

Девочка рассказала, что она будет занята с 7 утра до 7 вечера.

"Да ты у меня вообще герой, молодец", — подбодрила дочь Бородина.

Теона отметила, что уроки ей придётся делать до 10 вечера. Ксения напомнила дочке о необходимости купить ей сапоги, поэтому девочка констатировала, что будет занята до полуночи.

"Малыш загружен по полной всю неделю, ещё и артистка теперь по выходным", — пояснила Ксения.

Ранее сообщалось, что младшая дочь Ксении Бородиной захотела стать актрисой.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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