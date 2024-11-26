Дочка Ксении Бородиной пожаловалась на 12-часовую загруженность

8-летняя наследница Ксении Бородиной Теона рассказала, в каком тяжёлом графике она живёт.
Звезда "Дома-2" Ксения Бородина опубликовала в социальных сетях видео, на котором её дочка идёт с рюкзаком на плечах в школу по темноте.
Девочка рассказала, что она будет занята с 7 утра до 7 вечера.
"Да ты у меня вообще герой, молодец", — подбодрила дочь Бородина.
Теона отметила, что уроки ей придётся делать до 10 вечера. Ксения напомнила дочке о необходимости купить ей сапоги, поэтому девочка констатировала, что будет занята до полуночи.
"Малыш загружен по полной всю неделю, ещё и артистка теперь по выходным", — пояснила Ксения.
Ранее сообщалось, что младшая дочь Ксении Бородиной захотела стать актрисой.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
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