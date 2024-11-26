Татьяна Лазарева* отреагировала на обвинительное заключение прокуратуры РФ

Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала текст обвинительного заключения российской прокуратуры.
Проживающая за границей Татьяна Лазарева скептически отнеслась к новости о том, что против неё составлено обвинительное заключение в России.
"Ну и что? Прокуратуре стало от этого как-то легче? Неприятно, конечно, но в целом чушь какая-то", — написала экс-звезда ТВ в личном Telegram-канале.
Лазареву обвиняют в оправдании терроризма. Текст обвинения гласит, что в августе прошлого года Лазарева во время интервью заявила о допустимости осуществления ракетных атак на города России.
Сообщается, что телеведущую ждёт заключение под стражу. В данный момент она находится в международном розыске.
"Да ещё в военный суд! Прямо "дезертир" какой и "международный преступник", — высказалась Татьяна в своём микроблоге.
* признана Минюстом РФ иностранным агентом и внесена Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов
Татья́на Ла́зарева: Лазарева, Татьяна Юрьевна (род. 1966) — российская телеведущая, актриса, общественный деятель.
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