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Татьяна Лазарева* отреагировала на обвинительное заключение прокуратуры РФ

1:02
Шоу-бизнес

Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала текст обвинительного заключения российской прокуратуры.

Телеведущая Татьяна Лазарева
Фото: https://t.me/lazarevatut by Телеграм-канал Татьяны Лазаревой, PDM
Телеведущая Татьяна Лазарева

Проживающая за границей Татьяна Лазарева скептически отнеслась к новости о том, что против неё составлено обвинительное заключение в России.

"Ну и что? Прокуратуре стало от этого как-то легче? Неприятно, конечно, но в целом чушь какая-то", — написала экс-звезда ТВ в личном Telegram-канале.

Лазареву обвиняют в оправдании терроризма. Текст обвинения гласит, что в августе прошлого года Лазарева во время интервью заявила о допустимости осуществления ракетных атак на города России.

Сообщается, что телеведущую ждёт заключение под стражу. В данный момент она находится в международном розыске.

"Да ещё в военный суд! Прямо "дезертир" какой и "международный преступник", — высказалась Татьяна в своём микроблоге.

* признана Минюстом РФ иностранным агентом и внесена Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов

Уточнения

Татья́на Ла́зарева: Лазарева, Татьяна Юрьевна (род. 1966) — российская телеведущая, актриса, общественный деятель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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