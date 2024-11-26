Певица Валерия рассекретила пол будущего внука

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Валерия отреагировала на результат гендер-пати, который устроили её сын Арсений Шульгин и его беременная жена Лиана.

Фото: https://vk.com/valeriya.official by ВК-аккаунт певицы Валерии is licensed under public doman Певица Валерия

Гендер-пати наследник певицы Валерии провёл в рамках шоу "VK ПОД ШУБОЙ 3".

Артистка призналась, что была уверена, что её невестка носит под сердцем девочку. У Лианы уже есть старшая трёхлетняя дочка по имени Селин.

"Когда увидела синие конфетти, сначала просто не могла в это поверить — теперь у Селинки будет братик", — прокомментировала звезда известие о том, что у неё родится внук в личном Telegram-канале.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал о многомиллионных тратах на жену Валерию.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.



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